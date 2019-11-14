770 طالب بحرية ينضمون للميدان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) احتفى مركز التدريب البحري بالأسطول الغربي، بمقره في جدة أمس (الأربعاء)، بتخريج الدفعة 214، من دورة الفرد الأساسي، البالغ عددهم 770 طالباً، بحضور قائد القوات البحرية الملكية

احتفى مركز التدريب البحري بالأسطول الغربي، بمقره في جدة أمس (الأربعاء)، بتخريج الدفعة 214، من دورة الفرد الأساسي، البالغ عددهم 770 طالباً، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح بن عبدالرحمن الفالح، وقائد مركز التدريب البحري العميد البحري الركن سعد بن أحمد الجودي، وأركانات المركز.

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