الجبير يبحث التعاون المشترك مع البرلمان اليوناني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أثينا)زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، البرلمان اليوناني وذلك في إطار زيارته الرسمية لليونان.
والتقى كلا من رئيس لجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية قسطنطين جيولياكس، نائب رئيس لجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية أناستاسيوس ذيموسخاكيس، والأمين العام للجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية أنا ستاسيوس حاجيفاسيليو. وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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