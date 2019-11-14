شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الحرس .. جامعات وشركات عالمية في منتدى الأبحاث الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

يرعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، فعاليات «المنتدى السنوي العاشر للأبحاث الطبية»، الذي يعقد بعنوان (تطوير الرعاية الصحية من خلال الدراسات السريرية)، خلال الفترة من (25 - 26 نوفمبر 2019) والذي ينظمه مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض.

ويحظى المنتدى بمشاركة أبرز الجهات الدولية والمحلية المهتمة في مجال الأبحاث الطبية مثل جامعة سيؤول الكورية، وشركة سابك، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، إضافة لمؤسسة هامرسميث للبحوث الطبية.

ويستهدف المنتدى العلماء والباحثين والممارسين الصحيين، وممولي الأبحاث الصحية إذ سيثري المنتدى نخبة من المتحدثين العالميين، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الباحثين والمهتمين في مجال الأبحاث الطبية وبالأخص الدراسات السريرية منها.

وأكد المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، أن المنتدى يعد عنصرا أساسيا في بناء وتقدم الأمم، ويتماشى مع رؤية 2030.

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وبيّن القناوي أن المنتدى يهدف بشكل أساسي إلى تقديم الفرصة للباحثين والأطباء والمتخصصين في الأبحاث والممارسين الصحيين وللتواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم، وإنشاء روابط تعاونية بين مراكز البحوث والتطوير الوطنية ونظيرتها العالمية لمناقشة أحدث التطورات والأبحاث الطبية في مجال الدراسات السريرية.

وأشار إلى تزامن المنتدى في دورته هذا العام مع إطلاق مبادرة الدراسات السريرية وتطوير المختبرات (مركز القيادة الوطنية) تحت شعار (تحسين الرعاية الصحية من خلال الدراسات السريرية عالية الجودة) والتي أطلقها (المجلس الصحي السعودي) إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، تماشيا مع توجه المملكة في دعم وتوطين التقنيات الحيوية الطبية والصناعات الدوائية.

وأضاف أن المنتدى الذي يعقد للسنة العاشرة على التوالي يعد امتدادا للمنتديات السابقة التي شهدت مشاركة العديد من الباحثين، مؤكدا أن المحتوى العلمي المقدم هذا العام سيحتوي على 8 جلسات علمية، يشرف عليها أفضل الخبرات عالميا، ستكون عاملا رئيسيا في جودة مخرجات المنتدى من ناحية التوصيات المتوقعة، وأن تعود بالنفع والفائدة على مسار البحوث الصحية في وطننا الغالي.

يذكر أن المنتدى معتمد بساعات طبية تعليمية مستمرة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 20 ساعة، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى للاطلاع والتسجيل للمهتمين بهذا المجال.