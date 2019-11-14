شكرا لقرائتكم خبر عن الأهدل لـ "الخليج 365" : «سلمان للإغاثة» دعمنا بـ 130 طن أدوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أشاد مدير عام مكتب الصحة بمحافظة الحديدة الدكتور علي الأهدل بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، مؤكداً أن المركز سلم أمس الأول (الثلاثاء) 130 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية كدفعة أولى من الدعم الإنساني لمواطني محافظة الحديدة إلى مستشفيات المديريات المحررة.

وقال الأهدل لـ«الخليج 365»: «المعونات الطبية سلمت على متن 4 شاحنات إلى المقر الرئيسي للمستشفيات في مديرية الخوخة، وهي عبارة عن كمية من الأدوية لحالات الطوارئ والأمراض المزمنة وكذلك مستلزمات طبية تستفيد منها عدد من المديريات والمناطق في الحديدة والمواطنين الذين يمرون بظروف صعبة جدا»، لافتاًَ إلى أن المستشفيات والعيادات التي يديرها مركز الملك سلمان في الخوخة والمخا تستقبل المدنيين من مختلف مديريات محافظات الحديدة بما فيها المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا.

وأشار إلى أن دفعة ثانية ستأتي الأسبوع القادم تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى خمسة أجهزة غسل كلوي مقدمة من مركز الملك سلمان لمناطق الساحل الغربي في الحديدة، معرباً عن شكره للقيادة السعودية ولمركز الملك سلمان الذي يواصل دعمه من قبل وبعد من خلال العيادات الصحية التي قدمها، راجياً أن يستمر الدعم لتغطية المستشفيات في الحديدة والساحل الغربي وتقديم خدمات صحية مناسبة.