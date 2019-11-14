شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بن سعود لـ«بلدي بلجرشي»: أوصلوا صوت المواطن للمسؤول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

طالب أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، رئيس وأعضاء المجلس البلدي في محافظة بلجرشي بالوقوف على أداء البلديات والخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تطويرها والرفع من مستواها، وإيصال صوت المواطن للمسؤول، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، لاسيما أن عمل المجالس البلدية تكاملي مع الأمانات والبلديات.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، ورئيس المجلس البلدي بمحافظة بلجرشي عمر بن هجاد الغامدي، وأعضاء المجلس.

من جهة ثانية، اعتبر أمير منطقة الباحة أن سماحة ويسر الشريعة الإسلامية جعلا لها قبولا عالميا، لافتا خلال استقباله أمس رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالباحة علي بن ملحه وعبدالعزيز بالرقوش ومحمد بن غنام الغامدي، إلى أهمية تأصيل القيم الأخلاقية عبر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان سماحة الدين وما له من أهمية في حياة المسلم وسلامة المجتمع.

فيما استعرض ابن ملحه برامج وأنشطة المكتب وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية للمكتب. كما كرم الأمير حسام بن سعود الطالبة بجامعة الباحة أميرة بنت أحمد الغامدي؛ نظير ما قدمته من عمل تطوعي بتدخلها لإنقاذ سائق الحافلة التي تقل الطالبات.