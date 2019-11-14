السعودية | سفير السعودية لدى بريطانيا يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث

شكرا لقرائتكم سفير السعودية لدى بريطانيا يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أوراق اعتماده سفيراً للمملكة للملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وذلك خلال استقبالها له في قصر باكينغهام في العاصمة البريطانية لندن.

ونقل سمو خلال المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للملكة اليزابيث الثانية.

وأعرب بهذه المناسبة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، مؤكداً تطلعه لتطوير وتعزيز هذه العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة.