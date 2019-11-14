شاهد: إدارة المرور تقدم خدمة جديدة لتفويض مستخدم آخر لقيادة سيارتك

كشفت إدارة المرور، اليوم الأربعاء، عن تقديم خدمة جديدة لسائقي المركبات بالمملكة، وهي خدمة تفويض شخص أخر لقيادة سيارتك.

وغردت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” قائلة: “المرور السعودي يقدم خدمة إضافة مستخدم فعلي لتفويض شخص آخر لقيادة سيارتك، مما يحميك من تسجيل أي مخالفات مرورية على سجلك أثناء مدة التفويض” وأوضحت إدارة المرور أن طريقة تسجيل الشخص الإضافي تكون عن طريقة خدمات منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية.