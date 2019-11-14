مسؤول بـ “6 فلاقز”: “القدية” ستحطّم الأرقام العالمية

أشاد ماريوس سنترولا، نائب رئيس تطوير الأعمال والعمليات الدولية في “6 فلاقز”، بالدعم الحكومي لمدينة “القدية” للترفيه والألعاب بالرياض والتي ستكون الأكبر من نوعها في العالم، محطمةً مجموعة من الأرقام العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء في جلسة حوارية في منتدى مسك العالمي، حيث أفاد بأن كل جزء من المدينة سيحتوي على قطع تكنولوجية فليس من المتوقع أن تكون هناك تذاكر للدخول. كما لفت سنترولا إلى أن المدينة الترفيهية العالمية الجديدة ستتيح فرص عمل رائعة وكبيرة لشباب المملكة، لا سيما في مجال الترفيه داعياً السعوديين إلى الترويج لمنتجاتهم.