شاهد.. صورة متداولة تكشف السعر المتوقع طرحه لسهم أرامكو.. وتوضح الحد الأدنى والأعلى للاكتتاب

أظهرت صورة متداولة، اليوم الأربعاء، توضح السعر المزمع طرحه للاكتتاب لأسهم شركة “أرامكو”، والتي لم يتم الإعلان “رسميًا” عنه حتى الآن. وبحسب الصورة فإنه من المتوقع أن يصل سعر السهم لـ 50 ريال سعودي، والحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم، على أن يكون الحد الأعلى 9 مليار سهم وهي مجموع الأسهم المتاحة للاكتتاب ككل. هذا ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من شركة “أرامكو” على تلك الصورة المتداولة، والتفاصيل التي تحويها.

وكانت شركة “أرامكو” قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسھمھا التي ستطرح أولیًا في الفترة من 17 نوفمبر 2019 وحتى الخمیس 28 نوفمبر 2019. وتتمثل الخطوة الأولى في التأكد من وجود حساب جارٍ البنوك المشاركة في الاكتتاب، والخطوة الثانیة ھي الاطلاع على نشرة الإصدار، ثم الانتقال للخطوة الثالثة وھي تعبئة نموذج الاكتتاب عبر زيارة فرع بنك مشارك أو عبر القنوات الإلكترونیة المعتمدة فيما لم يتم التأكد من صحة الصورة بحسب صحيفة “المرصد”.