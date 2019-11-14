الشورى يدعو لتشغيل مدن ترفيهية في جميع المناطق

دعا مجلس الشورى، الهيئة العامة للترفيه إلى التعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة لتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق التي ليس فيها مدن للألعاب الترفيهية، وذلك في جلسته التي عقدها أمس، وطالب الهيئة خلالها بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح.

استقلالية

ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439 /‏1440، وطالبت اللجنة في توصياتها بدراسة استقلالية مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعته إلى سرعة استكمال إستراتيجيته، وتفعيل مبادراته، والتكاليف المطلوبة لتنفيذها، وتعريف المجتمع بالخدمات المقدمة لكبار السن.

وأشار عضو في المجلس إلى أن مجلس شؤون الأسرة لا يقتصر دوره على حل المشكلات الآنية بل يعد مظلة لخطط إستراتيجية قادرة على دعم بناء الأسرة السعودية وفق منهج علمي متخصص، فيما طالبت عضوة مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه لإيجاد برامج ومبادرات خاصة بكبار السن، وحثته عضوة أخرى على زيادة التنسيق وعقد اتفاقيات التعاون مع الجمعيات القائمة على خدمة الأسرة وجمعيات التنمية الأسرية في المناطق، وطالبه بمزيد من الجهود في التعريف بأعماله واختصاصاته، ودعته عضوة إلى عقد شراكة مع وزارة الداخلية لإجراء بعض الدراسات ذات الصلة بجرائم وقع فيها بعض الشباب المغرر بهم ضد أسرهم.

توسع

ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439 /‏1440، وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود، وتقييم مناسبة الاعتماد عليها لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة، كما دعت إلى الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.

ودعا عضو في المجلس إلى إيجاد نظام نقل للمياه المحلاة من البحر الأحمر إلى وسط المملكة، وطالب آخر بالاستفادة من مخرجات معهد أبحاث تقنيات التحلية.

ولاحظ عضو غياب دور المؤسسة في تشجيع ودعم المشاريع الخيرية لإنشاء محطات للتحلية في القرى والهجر، وأشار آخر إلى أن تقريرها لم يتضمن المردود الاقتصادي المتحقق من المراجعات البيئية والتشغيلية التي أسهمت في تخفيف الانبعاثات الكربونية من محطات التحلية.

وطالب عضو المؤسسة بالموازنة بين الإنتاج من محطات التحلية والإنتاج من جوف الأرض، مؤكدا أهمية الإنتاج من مصادر قريبة للمدن للتقليل من مخاطر النقل عبر الأنابيب.

موافقة

وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وخارجية بوروندي، وعلى مشروعات مذكرات للتفاهم بين حكومتي المملكة والعراق في الطاقة الكهربائية، وبين وزارتي الطاقة بالمملكة والنفط العراقية للتعاون في قطاع النفط والغاز، وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة ووزارة الصناعة والمعادن بالعراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

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كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا، ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة، والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين الشعبية.

مطالبات للترفيه

تشغيل مدن ألعاب في مناطق تفتقر إليها

تطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية

دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة

إشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة

ملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف

للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

وضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود

إيجاد نظام نقل للمياه المحلاة من البحر الأحمر إلى وسط المملكة