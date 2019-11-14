أمانة عسير تزرع 6 ملايين زهرة موسمية و 300 ألف شجيرة

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم زيادة 212.200 متر مربع من المسطحات الخضراء، وبلغ طول شبكات الري التي تم تركيبها خلال هذا العام 260.300 متر مربع، مشيراً إلى أن زراعة الأشجار تنوعت ما بين الجاكرندا و البونسيانا و الأكاسيا و الجلوكا و الأكاسيا ندوزا.
من جهته أشار مدير عام الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة عسير علي سعد البريك إلى أن مبادرة " تشجير مدينة أبها " شملت استقبال طلبات التشجير للمتنزهات والشوارع ومنازل المواطنين، إيماناً بأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري وفق تطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية لمبادرات " جودة الحياة "، لافتاً إلى أن استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من المبادرة لازال مستمراً وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لها " مكين أمانة عسير ".
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