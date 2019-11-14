123 نقطة سوداء في طرقات المملكة تقتل 319 قائد مركبة

كشفت إحصاءات رسمية حديثة، لوزارة النقل، وجود 123 نقطة سوداء مرورية في المملكة خلال عامي 2017 و2018، لا تزال 79 نقطة منها على وضعها دون معالجة، بينما تمت معالجة 32 نقطة بشكل كامل، و12 نقطة بشكل جزئي، وأوضحت الإحصاءات أن النقاط السوداء تسببت في 319 حالة وفاة لقائدي المركبات، و1385 إصابة، و1821 حادثا مروريا.

أرقام رسمية

وفقا للأرقام الرسمية يوجد في الرياض 33 نقطة سوداء، 26 منها على حالها دون تغيير، و3 نقاط تمت معالجتها جزئيا، فيما تم الانتهاء من معالجة 4 نقاط. كما يوجد في المدينة المنورة 28 نقطة، 17 منها على حالها دون تغيير، فيما تم إنجاز 11 نقطة بشكل كامل.

وفي منطقة عسير هناك 25 نقطة سوداء، 17 منها على حالها دون تغيير، و3 نقاط تمت معالجتها جزئيا، و5 نقاط تم إنجازها بشكل كامل، أما في مكة المكرمة فهناك 17 نقطة سوداء، 12 نقطة منها لا تزال على حالها، ونقطتان تمت معالجتهما جزئيا، و3 نقاط تم إنجازها بشكل كامل.

وفي حائل هناك 6 نقاط سوداء، منها نقطتان لا تزالان على حالتيهما، و3 نقاط تمت معالجتها بشكل جزئي، ونقطة واحدة فقط تم إنجازها بشكل كامل.

إنجاز بشكل كامل

تحوي نجران 5 نقاط سوداء، تمت معالجة نقطة واحدة جزئيا، والانتهاء من إنجاز 4 نقاط بشكل كامل، أما في جازان فلديها 3 نقاط سوداء، نقطة واحدة لا تزال على حالها، ونقطتان تم إنجازهما بشكل كامل، أما المنطقة الشرقية فلديها نقطتان فقط، إحداها لا تزال على حالها، والأخرى تم إنجازها بشكل كامل، أما في القصيم فإن لديها نقطتين سوداوين لا تزالان على حالتيهما دون تغيير، وفي تبوك فلديها نقطتان، واحدة منها لا تزال على حالها، والأخرى تم إنجازها بشكل كامل.

ماهي النقطة السوداء

هي النقطة أو الموقع حيث تقع حوادث السير بشكل متكرر سواء أدت إلى وفيات أو إصابات أو خسائر مادية.

أبرز المناطق في النقاط السوداء

الرياض

33 نقطة

26 على حالها دون تغيير

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3 نقاط تمت معالجتها جزئيا

4 نقاط عولجت

المدينة المنورة

28 نقطة

17 دون تغيير

11 نقطة أنجزت بشكل كامل

عسير

25 نقطة

17 دون تغيير

3 تمت معالجتها جزئيا

5 نقاط أنجزت بشكل كامل