أمطار على جدة وعسير و21 انقطاعا وانهيارا صخريا بجازان

هطلت أمس أمطار خفيفة من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من مدينة جدة، شملت شرق وجنوب ووسط المحافظة، وطريق الحرمين وأبرق الرغامة.

ونوه مركز عمليات «911» بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الأودية والسيول.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني لـ«دوت الخليج» أن تستمر الأمطار على مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان، لافتا إلى وجود انكسار وتجميع للرياح غرب العاصمة السعودية الرياض ما يعد فرصةً لتشكل سحابة سيلية.

من جانبه، أشار الراصد الجوي علي مشهور لـ«دوت الخليج» إلى استمرار التكونات الماطرة خاصةً على مرتفعات جازان وتشمل هروب والريث والداير وفيفاء والعيدابي، متوقعا أن هناك حالة مطرية غزيرة ستبدأ الأربعاء القادم وتستمر عدة أيام.

كما هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت رجال ألمع، ومراكز الحبيل، وبحر أبو سكينة، وعقبة الصماء، ومتنزهات السودة.

تداعيات أمطار هروب

Advertisements

21 بلاغا

19 انقطاعا للطرق

انهياران صخريان

رفع جاهزية البلدية