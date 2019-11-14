20 ألف طالب بمشروع الآيباد التعليمي

وأبان المدير العام للتعليم في كلمته، أن التقنية أصبحت حاضرة في أوجه الحياة المعاصرة، وأصبح أبناؤنا الطلاب أكثر إلماما وتمكنا من التقنية، مضيفا بقوله: نحن نشهد تحولا نوعيا كبيرا جدا في كافة أوجه وأنشطة المملكة العربية السعودية؛ يدعمها رؤية طموحة ورائدة جعلت من التحول الرقمي ركيزة أساسية في خضم هذا التغيير الكبير الذي سيقودنا -بمشيئة الله- لنكون في مصاف العالم الأول.
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