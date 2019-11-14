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20 ألف طالب بمشروع الآيباد التعليمي

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دشن المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أمس، بمدرسة الرحمانية الابتدائية، انطلاق (مشروع الآيباد التعليمي) الذي يستهدف في مرحلته الأولى أكثر من 20.000 طالب وطالبة، في 63 مدرسة بتعليم مكة.

وأبان المدير العام للتعليم في كلمته، أن التقنية أصبحت حاضرة في أوجه الحياة المعاصرة، وأصبح أبناؤنا الطلاب أكثر إلماما وتمكنا من التقنية، مضيفا بقوله: نحن نشهد تحولا نوعيا كبيرا جدا في كافة أوجه وأنشطة المملكة العربية ؛ يدعمها رؤية طموحة ورائدة جعلت من التحول الرقمي ركيزة أساسية في خضم هذا التغيير الكبير الذي سيقودنا -بمشيئة الله- لنكون في مصاف العالم الأول.


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