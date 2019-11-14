منسوبو التعليم بظهران الجنوب: الإنترنت يعيق التحول الرقمي

انتقد الحضور من منسوبي التعليم بظهران الجنوب ما طرح في لقاء «التحول الرقمي» الذي نظمته شركة تطوير بمقر إدارة التعليم بالمحافظة تحت شعار «مهارات القرن 21»، وأجمعوا أن ما استمعوا إليه طرح نظري في ظل افتقاد برنامج التحول الرقمي التعليمي لأهم عامل منفذ له وهو شبكة الإنترنت. وأكد تركي الوادعي «معلم متقاعد» أن اللقاء يظل بلا فعالية على الرغم من تمكن المدربين الذين أداروا اللقاء، ولكن ما الفائدة من عقد هذه اللقاءات والفعاليات من قبل شركة تطوير، والمدارس المستهدفة والمعنية ببرنامج التحول الرقمي تفتقد للإنترنت لضعف الشبكة في محافظة ظهران الجنوب وفي مركز الغايل وبعض مدارسها مفقودة ومنعدمة. وطالب الوادعي بضرورة العمل على تنفيذ برامج لتحقيق الهدف الرئيسي والابتعاد عن التنظير والمثالية. بدوره، حذر مسفر مانع «ولي أمر» من تأثير برنامج التحول الرقمي على ضعف الطلاب والطالبات في مهارات الخط والقراءة، وتأثير أجهزة الحاسب على حاسة البصر لديهم على المدى الطويل. وكانت شركة تطوير نظمت لقاء التحول الرقمي بحضور عدد من القيادات التربوية والتعليمية، حيث أكد سعيد سعد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ظهران الجنوب أن الإدارة طبقت التحول الرقمي على مدارس المحافظة شملت في مرحلتها الأولى 9 مدارس و20 مشرفا ومشرفة و200 معلم ومعلمة و152 طالبا وطالبة، تلت ذلك جلسات أدارها المتحدث الرئيسي الدكتور عبدالرحمن فهد المطرف عن كيفية التحول الرقمي ودوره في الرقي بالعملية التعليمية، ثم استمع لاستفسارات الحضور، وقدم الجلسة الثانية المعلم سليمان الصيعري من منطقة تبوك حول التحول الرقمي وأثره على مخرجات العملية التعليمية، ثم فتح باب النقاش للحضور.



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