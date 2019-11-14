توسعة طريق حي الهدى بجدة

بدأت أمانة جدة بأعمال توسعة لكامل طريق الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بحي الهدى، للحد من السرعات الهائلة بالتنسيق مع إدارة المرور، وأوضحت الأمانة أنه تم تنفيذ أكثر من 10 مطبات خلال الفترة الماضية عند التقاطعات للحد من الحوادث المرورية والدهس، وجار إعادة أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطية بحسب تصميم الطريق.

وكان أهالي الهدى اشتكوا من حوادث الدهس بسبب الظلام وسرعة المركبات، ونشرت «دوت الخليج» معاناتهم تحت عنوان «الدهس بسبب الظلام هاجس أهالي الهدى» بجدة بتاريخ السبت 26 أكتوبر 2019.