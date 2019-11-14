أمير نجران يدشن مشروع تطوير التدريب التقني وتوظيف الخريجين

من حفل التدريب التقني بنجران (تصوير: أحمد بالحارث)

افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس، مشروع تطوير مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ورعى توقيع عقود عمل 125 خريجا مع شركة «سند» لحفر آبار البترول والغاز، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن هذلول، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

تدشين المشروع

أزاح الأمير جلوي بن عبدالعزيز الستار إيذانًا بافتتاح المشروع، ثم تجول في أرجاء المقر، واستمع إلى إيجاز عن تفاصيل المشروع، والخدمات الإدارية والتدريبية التي يحتضنها، في شرح قدّمه المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، سعيد بن أحمد آل جبار، الذي أوضح في كلمته خلال الحفل المقام بهذه المناسبة، أنه تم اعتماد مشروع التطوير ليتواءم مع متطلبات الإدارة، مبينًا أن وحدات التدريب بالمنطقة تحتضن نحو سبعة آلاف متدرب ومتدربة في تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل منها ما تمت الشراكة عليه بتوظيف بعض الخريجين في شركة حفر آبار البترول والغاز.

فرص عمل

رعى أمير منطقة نجران توقيع المرحلة الأولى من 5 مراحل تشمل 125 فرصة عمل بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بنجران وشركة «سند» لحفر آبار البترول والغاز.

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وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن هناك أهدافًا أنشئت من أجلها المؤسسة في مقدمتها التدريب المجتمعي لجميع طلاب التدريب التقني بالمملكة، وقال في تصريح خاص إلى «دوت الخليج» أمس «وفق الإمكانات البشرية والمادية للمؤسسة تم إطلاق برنامج «أتقن» ويوجد مستهدفات تتحقق في أكثر من ناحية منها ما يتعلق بالأعداد، حيث نستهدف أعدادا محددة للتدريب، لذلك حققنا أهدافنا بل زادت بعد أن كنا نستهدف أن ندرب 20 ألف متدرب في المراحل السابقة نجحنا في تدريب 30 ألفا في المرحلة الحالية، ونستهدف 15 ألفا وفي الأسبوعيين الأولين تجاوزنا 8 آلاف متدرب، وبالنسبة لـ«أتقن» نرغب في التمديد لكن نراعي ظروف الطلاب والاختبارات، لذلك قدر الإمكان نقدم هذا التدريب في الوقت المناسب بالنسبة للمسجلين، وذلك حصيلة التجارب السابقة، والمهم أن نقيم جميعا برامجنا بالجودة وذلك لرضا المستفيد».

تحديات التدريب

أضاف الفهيد قائلا: هناك تحديات وليست عوائق، عندنا إدارة للمشاريع ودائما نضع ما يتعلق بالمخاطر فنحن ندير المخاطر بشكل جيد فعلى سبيل المثال في بعض مناطق المملكة نمر بمرحلة نظرية في التعليم والتدريب مع بعض الفئات من أصحاب الإعاقة، وكذلك بعض الناس الموهوبين وهذه الفئات نتعامل معها ونتواصل معهم بشكل مباشر، من خلال مراكز الأحياء ووزارة التعليم لتقديم خدمة نوعية متميزة.

الحد الجنوبي

عن دعم المرابطين بالحد الجنوبي قال الفهيد: التدريب التقني في المنطقة فتحت أبوابها ومرافقها للقوات المسلحة منذ بدء عمليات عاصفة الحزم، وهذا واجبنا ونحن سعداء بما نقدمه للقوات المسلحة في المراكز والمقرات، واختتم الفهيد تصريحه مؤكدا أن المؤسسة تنسق مع الجهات المعنية لإعادة تشغيل برنامج اللغة الإنجليزية المكثف بالمنطقة، الذي توقف في ظل الظروف التي مر بها الحد الجنوبي.