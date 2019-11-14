55 ألف خيار سكني بجازان

اجتمع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمس، بوزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية في الإمارة.

نسب التغطية

تم خلال الاجتماع استعراض خطط الوزارة والحلول والخيارات السكنية لمستفيدي برنامج «سكني»، وكذلك مستفيدي «الإسكان التنموي» في محافظات وقرى منطقة جازان، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع، واطلع أمير جازان على ما تم توفيره من برنامج «سكني» لمنطقة جازان منذ 2017 حتى نوفمبر الجاري من خيارات سكنية وتمويلية وأراضٍ مجانية تجاوزت أكثر من 55 ألف خيار، إضافة إلى ما تم تطويره من بنى تحتية في المشاريع والأراضي التابعة للوزارة.

استمرارية العمل

ناقش الأمير محمد بن ناصر مع وزير الإسكان أبرز التحديات والعوائق لمشاريع الإسكان في المنطقة وسبل تجاوزها، بما يضمن استمرارية العمل والإنجاز، مؤكدا حرص الإمارة وكافة الجهات الخدمية على تذليل كافة العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير مزيد من المشاريع السكنية لخدمة أهالي المنطقة.

وعقب الاجتماع رعى توقيع عقود تنفيذ البنية التحتية لمخططات الوزارة مع عدد من المقاولين المؤهلين، ومذكّرات تفاهم بين وزارة الإسكان ووزارة البيئة وجامعة جازان، فيما سلم عددا من الوحدات السكنية والأراضي المجانية لمستفيدي برنامج «سكني» والوحدات السكنية لمستفيدي برنامج «الإسكان التنموي» بجازان.