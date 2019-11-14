أنظمة أمنية لحماية المدارس من السرقات

وبحسب المعلومات شرع عدد من إدارات التعليم بتركيب أنظمة إنذار وكاميرات مراقبة في محيط وداخل مدارس البنين، فيما تم تزويد مدارس للبنات بنظام مراقبة أمني للمحيط الخارجي للمدارس بما يضمن خصوصية مدارس البنات، ويمكن قائدة المدرسة من الاطلاع بشكل دائم على محيط المبنى الخارجي والوقوف على سلامة وأمن منسوبات المدرسة، وذلك لتحقيق بيئة مدرسية آمنة وحماية مقدرات وأصول المدارس.
فوائد الأنظمة الأمنية
تطلق إنذارا في حال حدوث تعدٍ على المدرسة
توثق كاميرات المراقبة أي حالة تعدٍ
ضبط الأمن في حال وجود نقص في كوادر الأمن البشرية
ترصد حركة الخروج والدخول إلى المدرسة
تسهم في ضبط السلوكيات الخاطئة للطلاب
من إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس
110 آلاف طفاية حريق آلية
18 إدارة تعليمية للبنات طبقت نظام الإطفاء الآلي في المرحلة الأولى
29 إدارة تعليمية مجهزة في المرحلة الثانية
598 حارس أمن بمدارس البنات
4 خطط إخلاء افتراضية دورية لكل مدرسة
تأهيل17500 من منسوبي الأمن والسلامة
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