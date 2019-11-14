السعودية اليوم / مجلس وزراء النقل العرب يرحب بإنشاء مكتب للمنظمة البحرية الدولية في مصر



القاهرة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

رحّب مجلس وزراء النقل العرب بإنشاء مكتب للمنظمة البحرية الدولية في مصر.

وقال وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقد لإعلان توصيات اجتماعات الدورة ٣٢ لمجلس وزراء النقل العرب، إنه تم طرح المطلب على مجلس وزراء النقل العرب وحظي بالترحيب والدعم، مشيرًا إلى أن المكتب سيقام بميناء الإسكندرية في مبنى بهيئة السلامة البحرية على أن يتم تقديم طلب للمنظمة البحرية الدولية مدعوم من المجلس.

من جانبه، قال وزير النقل والمواصلات الليبي ميلاد معتوق إن الجلسات تميزت بنقاش مفيد لخدمة المواطن العربي من خلال تحقيق قرارات وتوصيات تلامس المواطن العربي من خلال ربط الدول العربية عن طريق وسائل النقل.

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