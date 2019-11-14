السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك يحتفي بـوكيل وزارة الشؤون الإسلامية



سراييفو 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنه، مساء اليوم، حفل عشاء تكريماً لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، والوفد المرافق له الذين يزورون البوسنة والهرسك حالياً .

حضر حفل العشاء مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، والمدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية عبدالرحمن بن محمد العطالله، ومدير إدارة الاتفاقيات المكلف بالوزارة أيمن بن صالح الصالح،وأعضاء السفارة، ومنسوبي مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو .

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23:51ت م

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