

الأمم المتحدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة جديدة لتنويع إنتاج الأنسولين سعياً منها إلى توفيره وخفض تكلفته على مستوى العالم.

وقالت مديرة تنظيم الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى في منظمة الصحة العالمية إمير كوك للصحفيين اليوم عشية اليوم العالمي لمرض السكري: إن "الحقيقة البسيطة هي أن مرض السكري يتزايد في الانتشار وأن كمية الأنسولين المتاحة لعلاجه منخفضة جداً، والأسعار مرتفعة للغاية".

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تأسيسها برنامجا تجريبيا "للاختبار المسبق لصلاحية الأنسولين البشري" تهدف من خلاله إلى زيادة إتاحة علاج داء السكري في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتقول المنظمة: إن البرنامج يعد جزءاً من "سلسلة خطوات تعتزم اتخاذها لمواجهة العبء المتزايد لداء السكري في جميع المناطق".

من جانبه قال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس غيبريسوس: إن أعداداً كبيرة ممن يحتاجون للأنسولين يواجهون صعوبات مالية في تأمينه، أو يضطرون إلى الاستغناء عنه مخاطرين بحياتهم.

وأشار إلى أن مبادرة "الاختبار المسبق لصلاحية الأنسولين" تمثّل خطوة حيوية لضمان إتاحة هذا المنتج المنقذ لكل من يحتاجه.

ومن المؤمل أن يؤدي برنامج المنظمة "للاختبار المسبق لصلاحية الأنسولين" إلى تعزيز إتاحته عن طريق زيادة تدفق المنتجات مضمونة الجودة في السوق الدولية، ما يوفر للبلدان خيارات أوسع وللمرضى أسعارا أدنى.

// انتهى //

23:06ت م

0330





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمم المتحدة تقود برنامجاً لتوفير الأنسولين بسعر أرخص على مستوى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.