السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يشرف حفل افتتاح مقر القنصلية العامة الأمريكية الجديد بجدة



جدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة اليوم حفل افتتاح مقر القنصلية العامة الأمريكية الجديد بجدة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، والقنصل العام الأمريكي بجدة راين كليها، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.

ورحب القنصل العام الأمريكي بجدة في كلمته بالحضور، ثم استعرض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة في كلمته العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما ألقى مدير مكتب المنشآت الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية كلمة بهذه المناسبة.

بعد ذلك أزيح الستار عن اللوحة التذكارية وقُصّ شريط افتتاح المبنى.

// انتهى //

22:57ت م

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