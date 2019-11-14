تنبيه من المرور للمغادرين لأراضي المملكة

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى الالتزام بالأنظمة المرورية، مؤكدةً أنه يتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة المملكة.

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وقال المرور، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين نأمل الالتزام بالأنظمة المرورية، ونحيطكم بأن المخالفات المرورية يتم رصدها آليًّا، ويتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة أراضي المملكة”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن معرفة قيمة المخالفات وسداد المخالفات من خلال الرابط التالي (هنــا).

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