- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم واتساب يطلق وظيفة جديدة للشركات الصغرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
واتساب يطلق وظيفة جديدة للشركات الصغرى
لأنظمة أندرويد وأبل آي أو إس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب، عن إطلاق وظيفة جديدة للشركات الصغرى، مثل المقاهي، والمتاجر المختلفة لتقديم عروضها.
وأوضح تطبيق واتساب أن وظيفة الكتالوج “Catalog” الجديدة تغني أصحاب الأعمال عن إرسال الرسائل، والصور، والمعلومات عن خدماتهم أو عروضهم.
وبإنشاء المستخدم كتالوجًا جديدًا في واتساب، سيتمكن العملاء من مشاهدة المعلومات عن المنتجات والخدمات في تطبيق التراسل الفوري مباشرةً، ولن تكون هناك حاجة لإحالة العملاء المحتملين إلى موقع ويب الشركة أو التاجر.
وليتمكن المستخدم من إنشاء كتالوج فإنه يحتاج إلى تطبيق Whatsapp Business المتوفر للأجهزة المحمولة العاملة بنظام جوجل أندرويد وأبل “آي أو إس”.
وأكدت الشركة، توفر وظيفة الكتالوج بعد، في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وألمانيا، والبرازيل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر واتساب يطلق وظيفة جديدة للشركات الصغرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.