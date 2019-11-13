شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات عن ترتيب أكبر 20 اقتصاد في العالم عام 2030 والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 أصدر موقع يهتم بالجانب الاقتصادي توقعات ترتيب أكبر 20 اقتصاد في العالم عام 2030 حسب ناتج البلدان المحلي الإجمالي المتوقع من خلال تعادل القوة الشرائية واستقرار العملة.

وبحسب ( موقع business insider) فإن الترتيب كالتالي وفق التوقعات: 20- باكستان: 1.868 تريليون دولار أميركي. 19- مصر: 2.049 تريليون دولار أميركي. 18- كندا: 2.141 تريليون دولار أميركي. 17- اسبانيا: 2.159 تريليون دولار أميركي. 16- ايران: 2.354 تريليون دولار أميركي. 15- ايطاليا: 2.541 تريليون دولار أميركي. 14- كوريا الجنوبية: 2.651 تريليون دولار أميركي. Advertisements 13- السعودية: 2.755 تريليون دولار أميركي. 12- تركيا: 2.996 تريليون دولار أميركي. 11- فرنسا: 3.377 تريليون دولار أميركي. 10- بريطانيا: 3.638 تريليون دولار أميركي. 9- المكسيك: 3.661 تريليون دولار أميركي. 8- البرازيل: 4.439 تريليون دولار أميركي. 7- ألمانيا: 4.707 تريليون دولار أميركي. 6- روسيا: 4.736 تريليون دولار أميركي. 5- اندونيسيا: 5.424 تريليون دولار أميركي. 4- اليابان: 5.606 تريليون دولار أميركي. 3- الهند: 19.511 تريليون دولار أميركي. 2- الولايات المتحدة الأميركية: 23.475 تريليون دولار أميركي. 1- الصين: 38.008 تريليون دولار أميركي

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