عملية فصل التوأم الليبي.. تحدٍّ للأطباء

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف رئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله الربيعة، عن تفاصيل عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني، والتي ستبدأ يوم غد الخميس.

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وقال الربيعة، في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية”: إن التوأم هو الـ48 الذي يُجرى له عملية فصل في المملكة، وهو من الحالات المعقدة؛ لوجود تداخل كبير واتصال في الأمعاء الدقيقة والغليظة، واشتراك في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، والعضو الذكري الخارجي وعظمة الحوض، وتمثل تحديًا للفريق الطبي.

وأضاف أن الفريق الطبي لديهم الخبرة والقدرة للتعامل مع هذه الحالة، وعلى مدى 30 عامًا في العمليات، ونسبة النجاح كبيرة، مشيرًا إلى أنه مر عليه حالة مشابهة لحالة التوأم محمد وأحمد قبل عدة سنوات، وتكللت بالنجاح، غير أنها ليست متطابقة، فقط مشابهة لها.

وبيّن أنه بعد العملية، سينقل التوأم إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة الشديدة لمدة أسبوع إلى أسبوعين، ثم مرحلة التأهيل، خاصة أن لكل طفل طرفًا سفليًّا واحدًا، فيحتاج إلى علاج طبيعي وتأهيل ومتابعة من جراحة العظام قد تستغرق من شهرين إلى ثلاثة.

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