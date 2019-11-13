تدشين مهرجان الرياض للتسوق بدورته الـ15

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي

تم، مساء اليوم الأربعاء، تدشين مهرجان الرياض للتسوق في مجمع غرناطة مول بالرياض، والذي ينطلق في 13 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل، ويأتي المهرجان في دورته الخامسة عشرة، والذي يجد الاهتمام والدعم من غرفة الرياض، ممثلة في لجنة السياحة والترفيه.

وقال رئيس الغرفة التجارية الأستاذ عجلان العجلان خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح: إن مهرجان الرياض للتسوق يتزامن ويتكامل مع موسم الرياض الذي شكل تحولًا مهمًّا في مفهوم الترفيه، ومن خلال هذا الحراك الواسع لمفهوم الترفيه جاء مهرجان الرياض للتسوق لينضم لبرامج وفعاليات الترفيه.

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وتابع العجلان: مهرجان الرياض للتسوق سيقدم باقة واسعة من التخفيضات والأنشطة التسويقية الموجهة لسكان وزوار الرياض، مشيرًا إلى أن الرياض تشكل قلبًا نابضًا لمقومات الحياة، من حراك تجاري واقتصادي وترفيهي وثقافي.

وأوضح العجلان أن قطاع السياحة والترفيه من أهم مسارات تنويع مصادر الدخل التي تركز عليها رؤية المملكة 2030، موضحًا أن التسوق من أهم متطلبات نجاح السياحة، والرياض تُعد من أهم مراكز التسوق في المنطقة.

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