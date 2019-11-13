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فيديو.. الخثلان: المولد النبوي بدعة.. ولكن
يجوز أكل الطعام والشراب المقدّم فيه
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الشيخ سعد الخثلان: إن الاحتفال بالمولد النبوي “بدعة محدثة”؛ لأن فيه تعظيم زمن معين كل عام.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك”: “الصحابة وتابعوهم لم يحتفلوا به، رغم أنهم يحبون النبي صلّى الله عليه وسلم أكثر منا”.
جاء ذلك في إجابته على سؤال: “هل يجوز أكل ما يقدَّم من طعام أو شراب في المولد النبوي”.
وتابع: “لكن الإنسان إذا أُهدي له هدية مما يُصنع في هذا الاحتفال، فلا بأس من قبولها”، مضيفًا أن “الإنسان يمكنه قبول الهدية من الكفار في أعيادهم إلا إذا كان مما يُذبح”.
وأضاف الشيخ الخثلان: “فإذا كان هذا جائزًا بالنسبة لأعياد الكفار، فمن باب أولى أنه يجوز قبول الهدية من المسلمين”.
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