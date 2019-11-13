شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسر يتفقد قطار الحرمين.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

يتفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية «سار» المهندس صالح الجاسر، غداً (الخميس)، محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، ويطلع على سير العمل في الرحلات التجريبية للقطار.

ومن المرجح أن يستقل الجاسر القطار يرافقه عدد من المسؤولين، خلال الجولة التي كانت مقررة اليوم (الأربعاء) قبل أن يتم تأجيلها إلى الغد.

وسيتم تشغيل الرحلات التجارية قريباً لنقل الركاب ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الجداول المعدة للرحلات.