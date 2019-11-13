شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تداعب سماء الطائف.. والهدا مغلق احترازياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)
شهدت محافظة الطائف عصر اليوم (الأربعاء) هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وشملت وسط المحافظة والهدا والشفا والحوية، والمناطق المجاورة لها.
وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، إغلاق الجهات المختصة طريق الهدا في الاتجاهين بشكل مؤقت.
وأفاد المركز بأن إغلاق الطريق جاء بعد هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر.
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