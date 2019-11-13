توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ نشوء أجواء معتدلة نهارًا تميل للبرودة داخل المدن ليلًا وباردة خارجها، ناصحًا من لديه مناسبة في البر أو في استراحة أو في مكانٍ مكشوف، من هذه الليلة إلى نهاية الأسبوع بالمنطقة الشمالية؛ بارتداء ملابس شتوية متوسطة، وكذلك الحال في الوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، ولكن بملابس شتوية خفيفة.
وأشار في تصريحٍ له إلى تزايد التوقعات بالأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة، بإذن الله، ابتداءً من ظهر اليوم الأربعاء إلى مساء غدٍ الخميس على مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض، والجوف، والشمالية، وتبوك، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وبرد، مُنبهًا من أنهُ يوجد انكسار وتجميع للرياح غرب العاصمة الرياض، وأنَ هناك فرصة لتشكل سحابة سيلية. وأشار “الحصيني” إلى أن #غيث هو اسم أقرته لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، على الحالة المطرية التي ستؤثر على نطاق واسع من المملكة، وعدد من دول المشرق العربي، وتبدأ تأثيرها يوم غدٍ الخميس، وتتميز بطول مداها الزمني -إن شاء الله-.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحصيني” يتوقع ازدياد الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة.. وينصح بارتداء اللبس الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.