إعادة فتح طريق الهدا بمكة المكرمة بعد إغلاقه بسبب الأمطار الغزيرة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، إعادة فتح طريق الهدا بمكة المكرمة بعد إغلاقه احترازيًّا؛ جراء هطول الأمطار الغزيرة.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم فتح طريق الهدا في الاتجاهين ونود السلامة للجميع.

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، أعلن إغلاق طريق الهدا بشكل مؤقت احترازيًّا؛ جراء هطول الأمطار الغزيرة، منوهًا بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وكانت إمارة مكة، نوهت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية؛ بسبب الأمطار التي تتعرض لها مناطق متفرقة من محافظة الطائف، بينما تشهد (جدة، خليص، الجموم) الآن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نوهت بتعرض مناطق مكة المكرمة «أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، رنية، وميسان»، والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، وقلوة»، وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، ومحايل»، وجازان «أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، وهروب»، فتشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وسيول.