بالصور.. وزير الإسكان يتفقد المشاريع السكنية بجازان ويشدد على سرعة الإنجاز

تفقد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عددًا من المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية بمنطقة جازان، واطلع على سير العمل فيها، مشددًا على ضرورة إنجازها في الأوقات المحددة وبالجودة المناسبة تمهيدًا لتسليمها للمواطنين المستفيدين من برنامج «سكني».

وتشمل منطقة جازان 30 مخططًا توفر نحو 49 ألف أرض مجانية، منها 17 مخططًا توفر 26 ألفًا و484 أرضًا مطورة وتحت التطوير، وخمسة مخططات مكتملة التصاميم ويجري طرحها وتوفر أكثر من 11 ألفًا و217 أرضًا مجانية، وثمانية مخططات يجري تصميمها تمهيدًا لطرحها للتنفيذ توفر 11 ألفًا و68 قطعة أرض مجانية.

وزار الحقيل مشروع ومخطط «ضاحية الملك عبدالله» الواقع على طريق الملك عبدالعزيز؛ حيث يوفر 4 آلاف و607 قطع أرض مجانية، و894 وحدة سكنية، فيما روعي في تصميم وتنفيذ المشروع توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وسلم خلال جولته على المشروع عددًا من الوحدات السكنية على المستفيدين.

بعد ذلك تفقد الحقيل مشروعَي برنامج «سكني» بالشراكة مع المطورين العقاريين في جازان، وهما مشروعا «صرح التقنية، والصفوة جاردن»؛ حيث يوفر الأول 4 آلاف و170 فيلا، على مساحة 4.2 مليون متر مربع. أما مشروع «الصفوة جاردن» فيضم 777 شقة، على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع، تمتاز بتوفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية التي تلائم كافة الشرائح، مع مراعاة الجودة والأسعار المناسبة التي تتراوح بين 250 ألفًا و750 ألف ريال.

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وشدد الحقيل -خلال لقائه المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية- على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم، منوهًا بحرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملك السكني وفقًا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) مع مراعاة الرغبات المختلقة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية، أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.

يُذكَر أن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، قد أطلق عدة مشاريع سكنية موزعة على منطقة جازان والمحافظات والقرى التابعة لها، منها مشروعان تحت الإنشاء يوفران ما يقارب خمسة آلاف وحدة سكنية (فيلات وشقق) بالشراكة مع القطاع الخاص، وخمسة مشاريع جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، توفر أكثر من 1800 فيلا، إضافة إلى مخططات الأراضي المجانية؛ وذلك ضمن حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات التي تلبي تطلعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم.

يأتي ذلك مع الخيارات السكنية الأخرى مثل القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي، وشراء وحدة جاهزة من السوق، وخيار دعم القرض القائم، في حين أتاحت الوزارة عددًا من الخدمات، إضافة إلى الخيارات السكنية المتنوعة، تشمل خدمة المستشار العقاري والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، ومبادرة القروض العقارية للذين تجاوزوا 50 عامًا، ودعم ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، بجانب خدمة الحجز الإلكتروني والاستحقاق الفوري عبر بوابة «سكني» الإلكترونية، وكذلك مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.