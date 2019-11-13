«غيث».. حالة مطرية تؤثر على السعودية والمشرق العربي.. غدًا الخميس

أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة إطلاق اسم «غيث» على الحالة المطرية التي ستؤثر على نطاق واسع من المملكة وعدد من دول المشرق العربي تبدأ غدًا الخميس، حيث تتميز بطول مداها الزمني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض عدد من المناطق لأمطار رعدية، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتساقط للبرد والسيول، خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد»: إن مناطق تبوك «البدع، الوجه، أملج، تبوك، تيماء، حقل، وضباء» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، وينبع» تتأثر بأمطار رعدية، وأتربة مثارة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

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أما مناطق مكة المكرمة «أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، رنية، وميسان»، والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، وقلوة»، وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، ومحايل»، وجازان «أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، وهروب»، فتشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وسيول.

وفي تقريرها لطقس، اليوم الأربعاء، قالت هيئة الأرصاد، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان».

وتوقَّعت تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.