السعودية تطمئن «أوبك»: طرح أرامكو لن يؤثر على دور المملكة داخل المنظمة

تلقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تطمينات سعودية بعدم تأثير طرح أرامكو على دورها داخل المنظمة.
وقال أمين عام أوبك، محمد باركيندو، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019»: «السلطات السعودية أكدت لنا أن طرح أرامكو لن يؤثر على دور المملكة داخل أوبك باعتبارها أكبر منتج».
وأكد باركيندو أن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي ما زالت قوية، نافيًا وجود إشارات على ركود اقتصادي عالمي محتمل.
وتوقع باركيندو أن ترتفع أرقام الطلب للعام 2020، مع وجود احتمالات لحدوث تخفيضات حادة لتقديرات المعروض في 2020 خاصة من الإنتاج الصخري الأمريكي.
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