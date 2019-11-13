ولي العهد يوجه بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية إلى اليابان لمساندة الهلال

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بتأمين أربع طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال، في مباراة أوراوا الياباني، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، الذي سيُقام في اليابان، على استاد سايتاما، الأحد 24 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا التوجيه دعمًا من ولي العهد لفريق الهلال باعتباره ممثلًا للكرة السعودية، وتحفيزًا للاعبيه على حسم اللقب لصالح الفريق، بعد أن أنهى «الزعيم» مواجهة الذهاب التي أقيمت بالرياض بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للرياضة -بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال- في وضع الترتيبات اللازمة من قبل النادي لنقل الجماهير إلى اليابان وفقًا لتوجيه ولي العهد.

من جهته، عبر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير تركي بن عبدالعزيز الفيصل، عن بالغ شكره للأمير محمد بن سلمان على هذه البادرة التي تؤكد استمرار الدعم غير المحدود الذي تحظى به الرياضة السعودية على كافة المستويات، وقال إن القطاع الرياضي يجد دعمًا وعنايةً واهتمامًا يتجسد في تقديم كل الإمكانات لشباب الوطن الغالي لتحقيق المنجزات ورفع علم المملكة خفاقًا في المحافل الدولية، ولا سيما الرياضية.