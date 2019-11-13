جازان ونجران يتأهلان لمهرجان الفرق المسرحية

اختتمت منافسات البرنامج الوزاري (المسرح المدرسي) والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بجازان، بمشاركة 100 طالب على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، وحقق فيه تعليما نجران وجازان المركزين الأول والثاني على التوالي، وتأهلا للمنافسات النهائية لمهرجان الفرق المسرحية الـ 14، والتي ستجري في الرياض.

وحقق الطالب فهد سبتان من تعليم صبيا جائزة أفضل ممثل، وإدارة تعليم بيشة جائزة أفضل مكياج، وتعليم جازان جائزة أفضل ملابس، وفي المؤثرات والإضاءة والنص والديكور والإخراج حقق تعليم نجران المركز الأول.