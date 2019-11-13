اختتام أولمبياد الروبوت الـ 11 بوادي الدواسر

بحضور محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك اختتمت، فعاليات الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت والذي نظمته وزارة التعليم خلال الفترة من 14 ـ 16 ربيع الأول الحالي بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمملكة، واستضافته إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر.

مشاريع علمية

اطلع الحضور من مديري الدوائر الحكومية ومديري العموم بالوزارة على معرض المشاريع الطلابية المشاركة في الأولمبياد ، والذي تنافست من خلاله الإدارات والمناطق التعليمية في مشاريع علمية للطلاب المبدعين في مجال الروبوت لتوجيهه كوسيلة عصرية للابتكار وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم في حل المشكلات باستخدام أجهزة روبوت متنوعة .

مجالات الأولمبياد

أكد مُدير التعليم بمحافظة الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري في كلمته بالحفل الخطابي أن الأولمبياد ركز على عدة مجالات من أهمها العلوم البيئية وخدمة المجتمع والصناعة والهندسة والطب والصحة والسياحة والتعليم والاقتصاد والفنون والرياضة والتقنية والأمن والسلامة ، مشيرا إلى أهمية تلك المناسبة العلمية في مواكبة تطلعات ولاة الأمر في أن يبني ويطور شباب دوت الخليج صناعة التقنية المتقدمة والاستفادة من جميع استخداماتها.

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جو تنافسي

من جهته ثمن رئيس قسم النشاط العلمي بتعليم الطائف سمير الثقفي في كلمة له نيابة عن الإدارات المشاركة لوزارة التعليم، إقامة مثل هذه المسابقات العلمية المتخصصة التي يتنافس من خلالها ناشئة وشباب دوت الخليج في مجال الابتكار والتطبيق للتقنية الحديثة لخدمة البشرية ، مقدما شكره والوفود المشاركة لتعليم وادي الدواسر على حسن الاستضافة والتنظيم مما خلق جوا تنافسيا مثاليا .

شراكة استراتيجية

من جانبه قال مشرف عام النشاط العلمي بوزارة التعليم محمد سعيد بارزيق إن الوزارة تعمل بالشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات العلمية والتقنية ذات العلاقة لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقول الطلاب ، تنمي فيهم روح الإبداع والابتكار وتهيئهم للمنافسة في المنظومة العالمية المعرفية وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مشيدا بحسن التنظيم وطيب الاستضافة من تعليم وادي الدواسر ، مقدما شكره لجميع المشاركين والمحكمين والداعمين لإنجاح هذه المسابقة العلمية. وشاهد بعدها الحضور أوبريت "دوت الخليج الطيب" قدمه طلاب وطالبات التعليم بوادي الدواسر، كرم بعدها المحافظ ومدير التعليم ومشرف عام الوزارة الجهات الراعية والإدارات التعليمية المشاركة والطلاب الفائزين بالأولمبياد.