السعودية اليوم / بلدية الخرج ترصد مخالفات في محال تجهيز الرحلات بمدينة السيح



السيح 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

رصدت بلدية الخرج اليوم مخالفات نظامية متعددة في بعض محلات بيع التبغ والمعسل ومحلات الرحلات في مدينة السيح ، خلال حملة رقابية مكثفة.

وصودرت خلال الحملة كميات من المعسل وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المحال المخالفة وأخذ التعهدات اللازمة بتصحيح أوضاعها نظامياً وفق الأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.

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22:20ت م

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