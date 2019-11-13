السعودية اليوم / سفير المملكة في السودان يستقبل مدير جامعة أفريقيا العالمية



الخرطوم 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم مدير جامعة أفريقيا العالمية البروفسيور كمال عبيد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون العلمي بين جامعة أفريقيا العالمية وجامعات المملكة وتنفيذ الاتفاق الموقع سابقًا بين جامعة أفريقيا ووزارة التعليم العالي في المملكة.

// انتهى //

21:43ت م

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