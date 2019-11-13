السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير معهد الإدارة العامة



الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبّب بن عايض القحطاني.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين الإمارة ومعهد الإدارة العامة وسبل تعزيز البرامج التدريبية والمهارات الوظيفة وتنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية.

حضر الاستقبال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود، ،ومدير الموارد البشرية بإمارة منطقة الرياض محمد بن عبدالله المنقاش ومساعد مدير الإدارة العامة للتخطيط بإمارة الرياض بندر المهنا.

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21:19ت م

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