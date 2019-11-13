"تعليم الرياض" يوجّه المدارس بالاستعداد لفصل الشتاء

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

صورة أرشيفية

شددت إدارة التعليم بمنطقة الرياض على تنفيذ الخطط والتعليمات والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة في جميع المدارس، ضمن الاستعدادات لموسم الشتاء وتغيُّر الطقس والأجواء المصاحبة له.

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وأكد مدير التعليم حمد الوهيبي أهمية دور المدارس في ترسيخ سلوكيات السلامة، وتوفير بيئة مدرسية آمنة بالاستعداد الجيد، والمتابعة المستمرة، ورفع الوعي لدى الطلاب وتدريبهم على سلوكيات السلامة بوصفها جزءاً مهماً من مهاراتهم الشخصية.

من جهته أشار مدير الأمن والسلامة المدرسية في "تعليم الرياض"، حميدي العنزي إلى أهمية متابعة قادة المدارس لوضع المباني والمرافق، والتأكد من تصريف مياه الأسطح، ومعالجة التالف منها، وسلامة أغطية الصرف وإغلاقها، وفحص مخارج الطوارئ، وخلو سطح المدرسة ومرافقها من أي مخلفات مكدسة، وغيرها.

وأضاف أنه يجب التأكد من سلامة سلالم الطوارئ، وعدم التمديد العشوائي لأي نقاط كهربائية، والرجوع للمختصين عند استخدام الغلايات والدفايات، والتأكد من سلامة وثبات المظلات والأبواب والنوافذ، وحاملات أجهزة التكييف، وقوائم الملاعب، وعدم استحداث أي إضافات إنشائية أو كهربائية إلا بالرجوع للمختصين وباشتراطات الدفاع المدني.

كما نبَّه إلى أهمية متابعة الأرصاد الجوية، والتأكد من جاهزية المبنى المدرسي قبل وبعد أي حالة جوية، ومراعاة ذلك عند تنفيذ الأنشطة الصفية واللاصفية خارج المدرسة، أو داخلها، بحسب الحالة والتحذيرات المصاحبة.