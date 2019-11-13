الإمام النووي بينبع تحصد جائزة تحدي القراءة

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري

حققت مدرسة الإمام النووي الابتدائية بمدينة ينبع الصناعية المركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربي، في دورته الرابعة، وذلك بعد تقدمها على 67 ألف مدرسة في 22 دولة في الوطن العربي، حيث سلم الجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، في حفل أقيم على مسرح الأوبرا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وتبنت المدرسة فكرة مسابقة تحدي القراءة العربي وجعلتها رسالة لها في مدينة ينبع الصناعية، ونشر ثقافة تحدي القراءة بين مدارس الهيئة الملكية، وصولًا إلى محافظة ينبع.

وقال قائد مدرسة الأمام النووي، أحمد محمد عسيري، في تصريح لـ”متابعات الخليج 365“: نهدي هذا الفوز وهذا الإنجاز لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود وللشعب السعودي الكريم.

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وأضاف أن هذا الفوز والنجاح تحقق بفضل الله وتوفيقه، حيث يعد إنجازًا وطنيًّا غير مسبوق وذلك بالفوز بجائزة المدرسة المتميزة من بين ٦٧ ألف مدرسة.

وتابع عسيري: “نتطلع في قادم الأيام بإذن الله إلى نقل خبراتنا في هذه المسابقة والاستمرار في تحقيق غاياتها وأهدافها؛ وذلك لإيماننا أن القراءة هي بوابة المعرفة وشعاع النور الذي يذهب ظلام الجهل.

كما قدم شكره لمعلمي المدرسة الذين كان لهم دور كبير في إنجاح الفعاليات والمبادرات، وتحقيق أهداف المسابقة، بما قدموه من أفكار جديدة ومبتكرة، كان لها الأثر الفعال في نفوس الطلاب الذين تفاعلوا مع المسابقة بكل حب، وخاضوا هذا التحدي بروح التنافس الشريف.

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