تحذير من التقلبات الجوية على مكة

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة، يشمل كلًّا من ”خرمة- اللطائف- ميسان- رنية“.

وحذرت الهيئة من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 00:30 غدًا الخميس.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

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