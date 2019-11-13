تحذير مهم من النيابة العامة

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، من تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين.

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وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه العملية قد تندرج تحت عمليات غسل الأموال، قائلة: “فقد يكون ذلك مساهمة منك في عمليات غسل أموال”.

ويعد غسل الأموال جريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والتي قد تعرض المتورطين فيها للمساءلة الجزائية.

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