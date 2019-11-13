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تحذير مهم من النيابة العامة
بشأن الحسابات المصرفية المجهولة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، من تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه العملية قد تندرج تحت عمليات غسل الأموال، قائلة: “فقد يكون ذلك مساهمة منك في عمليات غسل أموال”.
ويعد غسل الأموال جريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والتي قد تعرض المتورطين فيها للمساءلة الجزائية.
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