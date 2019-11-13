الأمن السيبراني يحذر من أدوبي ومايكروسوفت

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي المستوى، من تحديثات Adobe لمعالجة عدد من الثغرات في عدة المنتجات.

وأوضح المركز، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، تنفيذ برمجيات خبيثة، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الإجراءات الوقائية.

وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Adobe توضيحًا لهذه التحديثات اضغط هنـا .

Advertisements

كما أصدر المركز، تحذيرًا أمنيًا عاليًّا جدًّا من تحديثات ميكروسوفت؛ إذ يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ التهديدات الآتية:

تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.

تجاوز الخصائص الأمنية.

هجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks).

الكشف والإفصاح عن البيانات.

رفع وترقية الصلاحيات بطريقة غير مصرح بها.

هجمة حجب الخدمة Denial of Service DoS.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات والاطلاع على كافة تفاصيل المنتجات المتأثرة عبر الرابط التالي (https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/summary).

شارك الخبر







