شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك»: جلسات تفاعلية لتمكين الشباب واستشراف مستقبل الأعمال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

كعادته في منح الفرصة للشباب للإعلان عن مبادراتهم وابتكاراتهم، أتاح منتدى «مسك» العالمي للشاب ياسر النخيلي أحد المستفيدين من برامج أكاديمية مسك، استعراض تجربته في تحليل البيانات الضخمة لخدمة الإنسان.

وأوضح النخيلي أن تحقيق الربط بين تخصص الأبحاث الطبية وبين تحليل البيانات أمر سعى له من خلال دراسته، إضافة إلى قيامه بإنشاء وتطوير تطبيق للهواتف الذكية يعمل على تحليل ومعالجة البيانات ويقوم بخدمة المرضى عبر إيصالهم للأطباء، متمنياً أن تصل خدمات هذا التطبيق إلى المستشفيات عامة.

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وشهد منتدى «مسك» العالمي جلسات تفاعلية في مجلس مسك العالمي مدتها 45 دقيقة، وهي أحد الأنشطة المتنوعة لتطوير الممارسات الجديدة في عالم الأعمال، وتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات التي يحتاجونها في مواجهة تحدي التغيير في عصر جديد من العمل، واستشراف مستقبل الأعمال وتأثيراته على الاقتصاد.

وضمَّ «مجلس مسك» العالمي عدداً من متحدثي المنظمات العالمية، فيما تعرض المؤسسات والجهات الحكومية بالمملكة تجاربها للحضور عبر جلسات تفاعلية تستوعب 60 شخصاً في كل جلسة.

ويستهدف مجلس منتدى «مسك» العالمي تعلم المهارات وعرض التجارب بمجالات العمل المستقبلية، والمهارات المطلوبة التي تساعدهم على التكيف مع الوظائف والتخصصات الحديثة.

واستعرضت أكاديمية «مسك» تجاربها في البرامج التدريبية التي قدمتها في التخصصات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبلوك تشين.