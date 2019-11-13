شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» و«مسك» تتفقان على توفير برامج تدريبية في التقنيات الناشئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مذكرة تفاهم مع أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، بهدف توفير برامج تدريبية تأهيلية للباحثين عن العمل وذلك في مجال التطبيقات والتقنيات الناشئة على هامش فعاليات منتدى مسك العالمي.

ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكيلها لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، فيما مثل الأكاديمية رئيسها التنفيذي المهندس عمر نجار، وذلك بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي.

واتفق الطرفان على تحديد الوظائف والبرامج التدريبية والأعداد المستهدفة، والتعاون في تصميم وتقديم البرامج والدورات التدريبية من قبل الأكاديمية بناءً على الاحتياجات والمتطلبات التدريبية التي تحددها الوزارة، وذلك في إطار التخصصات التي تقدمها الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون في تصميم مواد تدريبية تنتقل الملكية الفكرية إلى الوزارة في مواضيع يتم تحديدها لاحقاً، فيما تستمر الاتفاقية لمدة 3 سنوات.