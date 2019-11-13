شكرا لقرائتكم خبر عن «ابدأ معنا».. مبادرة لجذب 50 مليون شخص لتغيير العالم في «مسك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

«يمكن لكلمة واحدة أن تغير العالم، فلا تستهن بفكرتك والسعي للتمسك بها، فإن لم تؤمن بها إيماناً شديداً لن تستطيع أن تجعل غيرك يؤمن بها»؛ بهذه المعاني شجعت مبادرة «ابدأ معنا» (IT STARTS WITHUS) (#ISWU)، التي شهد انطلاقتها منتدى مسك العالمي، الشباب من الجنسين على إطلاق الأفكار ومشاركتها مع الآخرين للعمل على تحقيقها.

وتركز المبادرة على تمكين الشباب من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الأشخاص على إلهام الآخرين، سواءً بفكرة أو عمل أو مجرد كلمة، للمشاركة في تحقيق المهمة المتمثلة في جذب 50 مليون شخص لتغيير العالم نحو الأفضل.

Advertisements

وتستند آلية الفكرة إلى مبدأ تشجيع ومؤازرة من هم حولنا لإقناع أنفسهم ومن ثم إقناع غيرهم بكونهم يستطيعون أن يُحدثوا فرقاً في مستقبلنا، ويلهمون الآخرين لفعل الشيء ذاته، مما سيشكل سبباً قوياً لإحداث التغيير في عالمنا.

ويعد «ISWU» شراكة يدعمها منتدى مسك العالمي، ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب، وتهدف بحلول عام 2030 إلى تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر، والصحة الجيدة والرفاه، وجودة التعليم، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والصناعة والابتكار والبنية التحتية.

ويهدف منتدى مسك العالمي الذي أُطلقت نسخته الرابعة أمس لمدة يومين، إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة، وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمي من جانب آخر.